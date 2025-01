Jean Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional de Francia, muere a los 96 años

Jordan Bardella, el presidente de la Agrupación Nacional (RN), el nombre que tomó el partido en 2018, anunció su muerte en un mensaje en X y le rindió homenaje al destacar que Jean-Marie Le Pen sirvió siempre a Francia, defendió su identidad y su soberanía.

La noticia cogió por sorpresa a su hija y sucesora de su obra política, Marine Le Pen, que se encontraba de vuelta a París desde el archipiélago francés de Mayotte, en el océano Índico, quién fue informada por los periodistas, indicó un enviado especial de France Info que viajaba con ella en el avión.

La figura histórica de la extrema derecha francesa falleció en un centro sanitario de Garches, al oeste de París, donde llevaba internado varias semanas.

Su estado de salud era muy delicado desde hacía meses, y de hecho fue hospitalizado desde comienzos de noviembre a partir de unos análisis preocupantes.

En un comunicado con un marcado tinte hagiográfico, la RN recordó que fundó el FN en 1972 y que alzó un partido patriota sin medios ni futuro al nivel de las formaciones políticas que cuentan.

Jean-Marie Le Pen est mort.



Engagé sous l’uniforme de l’armée française en Indochine et en Algérie, tribun du peuple à l’Assemblée nationale et au Parlement européen, il a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté.



Je pense aujourd’hui avec tristesse à…