Joven recibió dos años de quimioterapia por un supuesto tumor que en realidad era una gasa olvidada de una cirugía anterior

Ariadna ha compartido en sus redes sociales la odisea que vivió. (Foto Facebook/Ariadna287).

El caso de Ariadna ha causado indignación en redes sociales, pues pasó por fuertes procesos clínicos con quimioterapias y radioterapias por error, pues lo que se creía que era un tumor maligno era en realidad una gasa dentro de su cuello, la cual no fue removida después de una cirugía, reportan varios medios de Madrid, España.

Según los medios europeos, en 2019 la joven fue diagnosticada de un linfoma de Hodgkin en su cuello, un tipo de cáncer que se forma en el sistema linfático.

El diario El Mundo constató que en julio de ese año fue operada en el hospital público del Henares, ubicado en el municipio de Coslada, en la comunidad de Madrid.

La cirugía fue un éxito, aparentemente. Luego, le dieron un tratamiento de quimioterapia para terminar de tratar la enfermedad.

Sin embargo, los médicos notaron que había un bulto en su cuello que extrañamente seguía creciendo. “Pasé por seis ciclos dobles, pero luego decidieron darme más, ya que el bulto en el cuello no se reducía. Luego estuve también yendo al hospital para sesiones de radioterapia durante dos meses”, relató Caballero a El Mundo.

Finalmente, en abril de 2021, tras casi dos años recibiendo el tratamiento, la joven fue invertida nuevamente para mirar el estado del supuesto tumor.

“Pensaban que el cáncer se había reproducido, ya que la hinchazón había crecido varios milímetros. Me disgusté mucho. Otra anestesia, otra operación, otros días de intranquilidad para toda mi familia y para mí, y encima me dijeron que tenía que darme más quimio después de lo que ya me pasó”, relató.

Sin embargo, cuando Caballero fue a cirugía, los médicos se dieron cuenta que era ese cuerpo extraño amarillento de cinco milímetros: en realidad era una gasa que se había quedado de la cirugía anterior. Trascendió que el bulto sospechoso seguía creciendo porque, además, tenía un quiste.

La afectada también dijo a la prensa que pudo haber ahorrado varios ciclos de quimioterapia y que la gasa pudo haberle causado “una infección muy grave”. Por su parte, el hospital no ha dado declaraciones frente a lo sucedido.

La joven ha compartido su queja en redes sociales, en donde también circulan aparentes casos de negligencia en el mismo centro asistencial