Juez de EE. UU. que declaró el DACA ilegal permite que se mantenga por ahora, y qué significa esto para los “dreamers”

Y precisó que nada en su decisión debería llevar ser interpretado como una orden para el Departamento de Seguridad Nacional u otras agencias gubernamentales de cancelar o terminar el DACA para aquellas personas que ya tengan ese estatus.

La semana pasada, una corte de apelaciones optó por devolver el caso a Hanen para que lo revisara, pese a coincidir con el juez en considerar como ilegal la nueva versión de DACA propuesta por el Gobierno del presidente Joe Biden y que entrará en vigor a finales de este mes de octubre.

La orden del juez de Texas de este viernes viene después de una reunión que sostuvo el jueves con las partes implicadas en el caso.

Es improbable que la resolución de hoy sea la decisión judicial definitiva sobre el futuro de DACA, que ha permitido a más de medio millón de migrantes que llegaron a EE.UU. cuando eran menores de edad vivir y trabajar en el país sin el temor de ser deportados.

Grupos activistas han pedido al Congreso tomar acciones para dar una solución permanente a los “soñadores”, como se les conoce a los beneficiarios de DACA, asegurando que es cuestión de tiempo antes de que los tribunales decidan definitivamente acabar con el programa.

DACA fue puesto en marcha por el Gobierno de Barack Obama (2009- 2017) como una medida temporal, pero su sucesor en la Casa Blanca, el republicano Donald Trump (2017-2021), decidió en el primer año de su mandato ponerle fin, lo que desencadenó un efecto dominó de demandas y contra demandas en cortes que llevaron a la situación actual.

Para los grupos activistas, la única solución permanente que daría estabilidad a los soñadores, quienes tienen en promedio 28 años de edad y más de 20 años viviendo en EE. UU., es que el Congreso pase una ley que les otorgue un camino a la ciudadanía.

El miércoles 5 de octubre, poco después de que se anunciara el fallo, el director del Caucus Hispano del Congreso, el legislador Raul Ruiz, pidió a diez senadores republicanos unirse a los demócratas para pasar un proyecto de ley que daría residencia permanente a los soñadores y que fue aprobado por la Cámara de Representantes a principios del año pasado.

“Los beneficiarios de DACA pueden dar un respiro de alivio pero sigue la urgencia por aprobar una solución permanente que les dé estabilidad”, escribió el congresista en un comunicado.

A federal judge in Texas allowed nearly 600,000 immigrant "Dreamers" enrolled in DACA to continue renewing their two-year protections from deportation and work permits, for now, reports @camiloreports. https://t.co/Br6Vg5cM4T pic.twitter.com/TcNjwJXT3T

— CBS News (@CBSNews) October 14, 2022