K5: los detalles del robot policía presentado en Nueva York y que patrullará la estación de metro de Times Square

Adams y responsables de la Policía (NYPD) destacaron que el robot K5 puede grabar video en alta definición, con un ángulo de 360 grados, que puede ser útil en caso de una emergencia o delito, pero no sonido, ni utiliza tecnologías de reconocimiento facial.

El alcalde dijo que su coste será de unos US$9 la hora, “por debajo del salario mínimo”, e incidió en que el uso de robots y otras tecnologías, como drones, permiten “ahorrar miles de dólares” al “desplegar la mano de obra” de una manera más “adecuada”.

La Administración no lo ha comprado, sino que lo está alquilando para un “programa piloto” a la fabricante, Knightscope, que lo promociona como un “robot de seguridad para uso interior y exterior completamente autónomo”.

El anuncio del nuevo policía robot llega días después de que Adams anunciara recortes de presupuesto en todas las agencias municipales por la crisis migratoria que atraviesa la ciudad, y que ha estimado en unos US$12 mil millones.

We must use every available method to keep New Yorkers safe — including state of the art technologies like the Knightscope K5 security robot.

These devices will serve as an important, innovative deterrent to crime so we can keep NYC the safest big city in America. pic.twitter.com/YEHuNIw8Va

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) September 22, 2023