La barrera de carros con la que el gobernador Abbot de Texas quiere impedir el ingreso de migrantes haitianos

Abbott aseguró a Fox News que la colocación de esta barricada ha permitido que los inmigrantes dejaran de cruzar por esta zona. “La estrategia está funcionando”, enfatizó.

El republicano añadió que la idea de colocar las barreras de vehículos es una de las tantas medidas “sin precedentes” tomadas ante el aumento de inmigrantes que cruzan la frontera de forma indocumentada registrado en los últimos meses.

Texas es el estado por el que está intentando entrar al país un mayor número de inmigrantes y se ha visto afectado por las crecientes cifras de indocumentados, no vistas en al menos 20 años, que son interceptados por agentes fronterizos.

En un mensaje en su cuenta de Twitter este miércoles, Abbott compartió dos fotografías que muestran a personal del DPS y soldados de la Guardia Nacional de Texas apostados al lado de los vehículos, aparcados cerca de la ciudad texana de Del Río.

Texas National Guard Soldiers & Texas Department of Public Safety personnel guard an area on the Rio Grande River to STOP illegal border crossings into Texas.

We will continue to surge state resources to secure the border & address the chaos created by the Biden Administration. pic.twitter.com/dh416SpX4z

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 22, 2021