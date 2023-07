“La droga más mortal a la que se ha enfrentado EE.UU.”: directora de la DEA arremete contra el fentanilo y su producción en México

“Es la droga más mortal a la que se ha enfrentado Estados Unidos“, reiteró este jueves la directora de la DEA, Anne Milgram, durante una sesión del subcomité judicial de la Cámara de Representantes sobre crimen y vigilancia del gobierno federal.

“El fentanilo es barato de fabricar, fácil de disimular y mortal para quienes lo toman. Solo dos miligramos, el equivalente a unos pocos granos de sal, pueden matar a una persona”, explicó.

Lo preocupante de las drogas sintéticas es que su “único límite” son “las sustancias químicas que se pueden comprar” para fabricarlas, añadió.

Según ella, la cadena de suministro comienza en China con compañías que fabrican sustancias químicas conocidas como precursores que vienen a ser los componentes básicos del fentanilo y las metanfetaminas.

Esas sustancias “se envían a México o a otros lugares de América Latina” y luego se llevan a territorio mexicano donde los cárteles, sobre todo el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, fabrican el fentanilo.

Posteriormente lo envían a Estados Unidos en polvo o en pastillas, mezclado con otras drogas, como cocaína, o en píldoras como si fueran analgésicos recetados falsificados.

“Para ser muy clara, esas pastillas se están produciendo en masa en México. El fentanilo se está produciendo en masa en México”, recalcó Milgram.

En 2022 la DEA se incautó de 400 millones de dosis mortales de fentanilo, y en lo que va de año ya ha confiscado más de 200 millones, detalló.

The government got it wrong on #cannabis. We need to focus on the real problems, like fentanyl & other deadly drugs. #Marijuana should be reduced from Schedule 1 to Schedule 420. pic.twitter.com/FP10XCYgSD

— Steve Cohen (@RepCohen) July 27, 2023