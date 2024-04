Powerball y Mega Millions son dos de las loterías más populares en Estados Unidos al sortear millones de dólares en premios semana tras semana.

Ambas loterías, a lo largo de los últimos años, han entregado premios millonarios que a su vez cambiaron la vida de sus afortunados ganadores.

Por este motivo, millones de estadounidenses compran semanalmente boletos de la lotería para ganar los múltiples premios que ofrecen Powerball y Mega Millions en sus sorteos.

Este es el caso de Miriam Long, quien el mes pasado se llevó la sorpresa de su vida al ganar un premio de la lotería Powerball por error.

La mujer residente de Virginia obtuvo US$1 millón luego de confundir Powerball con Mega Millions, según relató a medios locales.

Lea también: El barrio que vendió boletos ganadores de Powerball y Mega Millions en una semana

Miriam Long quiso comprar un boleto de Mega Million debido al furor causado al histórico premio mayor que estaba sorteando, que en ese momento era de US$893 millones y finalmente ascendió hasta US$1,130 millones.

"It's the best mistake of my life!"https://t.co/XCAEzkxaoR