La impresionante imagen del horizonte de Chicago que captó una fotógrafa estadounidense

View this post on Instagram

Chicago silhouette across Lake Michigan tonight at sunset. Approximately 50 miles. March 4, 2020 . . #puremichigan #puremittigan #puremittenpride #naturalmichigan #michigansun #michiganoverboard #bestofthegreatlakesstate #mibeachtowns #michiganunsalted #chicagoskyline #enjoyillinois #silhouette #raw_silhouette #hey_ihadtosnapthat #ipulledoverforthis #live_your_sunsets #lakemichigan #michiganawesome #mittenstate #swmichigan #insta_chicago #nautical_images #midwest_captures #midwestmoment #westmichigan #westmichiganphotographer #thegreatlakes #thewindycity #igersmidwest #midwestliving