Estados Unidos se congela con una ola de frío polar histórica

Desde 1926, el estado de Nueva York no registra temperaturas tan congelantes como las actuales. El termómetro ha llegado a marcar 25 grados Fahrenheit (-3 grados Celsius), un grado menos que el mínimo histórico reportado hace casi cien años.

Más de 200 millones de personas, casi dos tercios de EE. UU. están siendo afectados por esta ola de frío mortal que ha cobrado la vida de al menos cuatro personas en las primeras 24 horas.

El medio oeste de EE. UU. se ha visto cubierto por una intensa nevada. En Chicago, varios vuelos tuvieron que suspenderse después que se reportara que un avión se saliera de la pista de aterrizaje debido a las condiciones que congelaron el suelo.

Las estaciones meteorológicas esperan que este frío bata más récords con temperaturas que pueden llegar hasta los -15 grados Celsius desde el sur de Canadá hasta Texas.

Hasta el momento, el récord nacional es de -26 grados Celsius, en Cotton, Michigan, donde murieron tres personas. Pero se han batido récords de temperatura en todo el país, mientras que los meteorólogos pronostican que las temperaturas pueden seguir bajando los próximos dos días.

Incluso, se espera que el frío polar llegue a la zona de Panhandle, Florida, donde las temperaturas pueden alcanzar un bajo cero.

Mientras tanto, la ciudad de Chicago ha abierto centros para acoger a las 86 mil personas sin hogar que viven en sus calles.

A winter wonderland earlier in Pittsburgh provided for pretty scenes across the city. Here's what it looked like outside from some of the pros that know the weather there best, @NWSPittsburgh pic.twitter.com/LCYHzWAsfr

— WeatherNation (@WeatherNation) November 12, 2019