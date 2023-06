La operación “kamikaze” de ir hacia el Titanic: Turista que viajó en el sumergible Titán relata su experiencia o “misión suicida”

El explorador Loibl, de 60 años, indicó que “tuvo una suerte increíble en ese entonces”, pues consideró que era una peligrosa expedición, que podría haberse convertido en una “misión suicida”.

La aventura de Arthur se efectuó en el 2021 y le costó $110 mil (Q863 mil), a diferencia del precio actual, que ronda por los $250 mil (Q1 millón 960 mil). Según indicó, el viaje lo ejecutó en compañía de Paul-Henry Nargeolet, experto francés en temas del Titanic, y Stockton Rush, fundador y director ejecutivo de la compañía de submarinos OceanGate Expeditions.

Estos dos últimos personajes también forman parte de los cinco tripulantes desaparecidos en el sumergible, los cuales recientemente fueron dados por muertos, según afirmó la empresa OceanGate Expeditions.

De acuerdo con lo que Loibl explicó, durante el viaje a las profundidades del mar se experimentaron diversos inconvenientes que dificultaron la inmersión de la nave. “El primer submarino no funcionó, entonces hubo que abandonar una inmersión a 1,600 metros”, enfatizó.

