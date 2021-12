La Policía de Los Ángeles mata por error a una adolescente que se probaba ropa

También puede leer Videos: Balacera en centro comercial de EE. UU. deja dos muertos y cuatro heridos

Los disparos sucedieron aproximadamente a las 11:45 de la mañana en una tienda Burlington, parte de una cadena conocida anteriormente como Burlington Coat Factory, en la zona de North Hollywood, en el Valle de San Fernando.

En un principio, la Policía acudió ante los reportes de que una persona estaba siendo agredida con un arma letal y había disparos, dijo el capitán de policía de Los Ángeles, Stacy Spell, en una conferencia de prensa.

Señaló que los agentes abrieron fuego cuando vieron que el sospechoso agredía a otra persona. El sospechoso murió tras ser alcanzado por las balas de la policía, señaló Spell.

Uno de los proyectiles perforó la pared de un probador de ropa y alcanzó a la adolescente de 14 años, según el jefe adjunto del Departamento de Policía de Los Ángeles, Dominic Choi. Posteriormente los agentes encontraron a la chica en el probador.

“No es posible ver el interior de los probadores y sólo se ve como un muro corrido de mampostería”, dijo Choi en una segunda conferencia de prensa. Los investigadores no saben aún si la adolescente se encontraba en el vestidor antes de que comenzaran las acciones violentas o si corrió hasta ahí para ocultarse, agregó.

Trascendió que la adolescente se estaba probando vestidos para una fiesta de 15 años en la tienda departamental al ser alcanzada por las balas que disparó la Policía de Los Ángeles.

También puede leer Balacera en un boliche de Los Ángeles deja al menos tres muertos y cuatro heridos

Los agentes también mataron al sospechoso, quien atacó a una mujer dentro de una tienda Burlington con una cadena de bicicleta, informaron las autoridades. Ésta fue llevada a un hospital con heridas moderadas y graves en sus brazos, cara y cráneo.

La Policía de Los Ángeles publicó un comunicado en Twitter acerca de lo sucedido

LAPD News: Officer Involved Shooting North Hollywood: This is preliminary info: At around 11:45am North Hollywood ofcrs responded to an Assault with a Deadly Weapon in Progress at a business on the 12100 block of Victory BLVD.

— LAPD PIO (@LAPDPIO) December 23, 2021