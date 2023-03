La princesa Lilibet, hija de Harry y Meghan Markle, fue bautizada en EE. UU.

Se trata de la primera vez que los duques de Sussex aluden de manera pública a su hija utilizando el título de “princesa”.

El bautizo se celebró, según revelan algunas publicaciones, de manera privada en el hogar de los duques en California, donde residen después de anunciar en 2020 su decisión de retirarse de sus funciones como miembros de la realeza británica, algo que les ha ido distanciando cada vez más de la familia real.

Congratulations to Harry, Meghan and Archie on the arrival of baby Lilibet Diana 🎊

Wishing them all well at this special time. pic.twitter.com/ucJZIm2kqH

— Clarence House (@ClarenceHouse) June 6, 2021