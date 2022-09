La terrorífica historia de la mujer latina que fue decapitada por su ex pareja con una espada en plena calle de California

La joven fallecida habría tenido una relación sentimental con Landaeta; sin embargo, tras separarse decidió solicitar una orden de restricción contra su ex pareja debido al constante acoso sufrido.

Varios agentes policiales llegaron a la escena del crimen tras recibir informes de que un hombre con una espada había “cortado” la cabeza de una mujer en plena calle.

Según el teniente Eamon Allen, de la oficina del alguacil del condado de San Mateo, los hijos de la mujer fallecida, de 1 y 7 años respectivamente, no fueron testigos de este hecho violento debido a que no estaban con ella y permanecían dentro de su casa.

Asimismo, el teniente indicó que, hasta el momento, las autoridades no han encontrado la espada utilizada en el crimen y consideran que “no existe una amenaza para la comunidad” al ser este un incidente aislado.

Para finalizar, el teniente Eamon Allen describió este incidente como “una tragedia” en la que los vecinos del sector quedaron impactados por la brutalidad de lo sucedido.

“Cada vez que alguien pierde la vida, sin duda es una tragedia”, concluyó Allen.

2/2 Law enforcement sources tell me two children were home at the time. Allen says deputies found victim in the middle of the street and "were a little upset"; being offered peer counseling. Suspect returned ten minutes after deputies arrived and was arrested. pic.twitter.com/HLfECEvZar

— Dan Noyes (@dannoyes) September 8, 2022