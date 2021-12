Las imágenes de las jirafas muertas de sed que dan la vuelta al mundo como alerta del cambio climático

Mientras tanto, la BBC dijo que existe un ambicioso intento de frenar el aumento de las temperaturas en el planeta.

Mientras eso llega y se cumple, recientemente la población mundial se impactó con unas fotografías de unas jirafas muertas en Kenia.

De acuerdo con NatGeo, en noviembre último, el Centro Sabuli de Conservación de Vida Silvestre de Wajir, Kenia, dio a conocer la muerte de once jirafas tras el empeoramiento de una sequía impulsada por la falta de lluvias desde septiembre.

Las fotografías se difundieron en redes sociales y según CNN, organizaciones de protección animal advierten por la muerte de jirafas y otras especies a causa de la falta de agua en Kenia.

“Hemos perdido a 11 de nuestras gentiles jirafas gigantes esta semana debido al empeoramiento de la sequía”, informó la comunidad Sabuli Wildlife Conservancy en su cuenta oficial de Twitter.

We’ve lost 11 of our gentle giants #Giraffe this week due to the worsening drought in Wajir, North 🇰🇪. 000’s of livestock, our livelihood is slowly being wiped out as anticipated rains fails due to #ClimateChange.#Cop26 Leaders Please help save the situation. #SomeoneTellCop26 pic.twitter.com/YzgjM5DWEH

— Sabuli Wildlife Conservancy (@SabuliWildlife) November 11, 2021