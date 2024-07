El paso de Beryl por el Caribe ya ha dejado al menos seis fallecidos, generando preocupación por la rapidez en su formación y por alcanzar la mayor potencia que puede tener un ciclón (la categoría 5) en una etapa tan temprana en la temporada de huracanes del Atlántico, algo que es visto como un "alarmante precedente".

El lunes 1 de julio en la noche, Beryl alcanzó la categoría 5 (la máxima en la escala Saffir-Simpson, que mide los ciclones por sus vientos), y bajó a 4 el martes por la tarde, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE. UU., con sede en Miami.

Al menos tres personas murieron este martes en Granada, que se suman a un fallecido registrado el lunes en San Vicente y las Granadinas, islas del Caribe Oriental.

El primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, dijo que "posiblemente más" personas han perdido la vida en esta isla y la vecina Carriacou.

Mitchell dijo que se están haciendo esfuerzos para conseguir un helicóptero para visitar Carriacou dado que el mar sigue muy agitado y los barcos de la Guardia Costera probablemente no puedan llegar.

El ciclón, el primero de la temporada de huracanes del Atlántico, ha dejado destrucción significativa de edificios, carreteras y embarcaciones en varios países de la Comunidad del Caribe (Caricom), que suspendió su reunión anual y convocó a una junta virtual para evaluar los daños y diseñar una respuesta colectiva.

Por otro lado, las autoridades de Venezuela reportaron este martes 2 de julio, dos muertos, cinco desaparecidos y más de 600 viviendas afectadas en el estado Sucre (noreste), a causa del desbordamiento del río Manzanares tras el paso de Beryl.

"Está claro que la crisis climática está llevando los desastres naturales a nuevos niveles récord de destrucción", consideró el Secretario Ejecutivo del fondo de ONU para el Cambio Climático (UNFCC), Simon Stiell.

"La crisis climática va de mal en peor y más rápido de lo esperado", declaró a la AFP la noche del lunes 1 de julio, destacando que ello exige como respuesta "una acción climática mucho más ambiciosa por parte de los gobiernos y empresas".

San Vicente y las Granadinas también sufrió "vientos catastróficos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales" dejando destrozos, desolación y al menos un muerto, según el primer ministro, Ralph Gonsalves, quien aclaró que "podría haber más víctimas".

El NHC pronosticó marejadas en las costas sur de Puerto Rico y La Española, donde están República Dominicana y Haití.

El gobierno de República Dominicana emitió alerta roja para las provincias de Barahona y Pedernales.

La agencia estadounidense instó a las Islas Caimán y varias zonas de la península de Yucatán y el Golfo de México a extremar medidas ante el avance de Beryl.

Barbados, la más oriental de las Islas de Barlovento, se ha salvado de lo peor y solo registra fuertes vientos y lluvias torrenciales. Casas inundadas y barcos de pesca dañados en Bridgetown, aunque no se reportaron heridos.

Ya en la isla francesa de Martinica, hay alerta de tormenta tropical y unos 10.000 hogares quedaron sin electricidad en diferentes áreas.

Beryl es el primer huracán de la temporada 2024 en el Atlántico, que va desde principios de junio hasta finales de noviembre.

Los expertos afirman que es inusual que un ciclón tan potente se forme en tan temprano en la temporada.

"Sólo se han registrado cinco huracanes importantes (Categoría 3+) en el Atlántico antes de la primera semana de julio", precisó en la red X el experto Michael Lowry.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) estadounidense también pronosticó a finales de mayo una temporada extraordinaria, con la posibilidad de entre cuatro y siete huracanes de categoría 3 o más.

La agencia citó las temperaturas cálidas del océano Atlántico y las condiciones relacionadas con el fenómeno climático de La Niña en el Pacífico para explicar el aumento de las tormentas.

En los últimos años, los fenómenos meteorológicos extremos, incluidos los huracanes, se han vuelto más frecuentes y devastadores como resultado del cambio climático.

Este martes 2 de julio, el Centro de Operaciones de Aeronaves (AOC) de La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), publicó en su cuenta de X (Antes Twitter), algunas fotografías del centro del huracán Beryl.

"Sobre el Caribe. ¡Dentro del ojo del huracán categoría 5 #Beryl! La misión continúa sus operaciones en #Beryl para recopilar datos para el pronóstico y la investigación de huracanes", publicó la instutución.

