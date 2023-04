Las impactantes imágenes de la erupción del Shivéluch: el volcán ruso en Kamchatka que genera lluvia de cenizas de más de 20 kilómetros de altura

Según el científico, “en estos momentos la capa de ceniza alcanza alrededor de 8.5 centímetros, y la lluvia de cenizas continúa”.

La erupción del Shivéluch comenzó a las 0.54 hora local (12.54 GMT del 10 de abril), con el lanzamiento de una columna de cenizas que alcanzó 20 kilómetros de altura, según informó en Telegram el Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia.

Los sismólogos designaron a la erupción el nivel “rojo” de peligro para la aviación, el máximo posible.

El gobernador de la región de Ust-Kamchatsk, Oleg Bondarenko, informó en Telegram de que el cielo se cubrió de una nube de cenizas que se extendió decenas de kilómetros alrededor del volcán y cubrió varias localidades vecinas.

Meanwhile in Kamchatka | Eruption of #Shiveluch 🌋

Between the 10th & 11th of April 2023 this amazing #volcano offered once again an impressive view throwing ash up to 16 kilometers. Here you go a back & forth loop via #Himawari 🛰️ nict/sc. 📹⬇️ (edited). pic.twitter.com/CmR2F5VWHu

— Iban Ameztoy (@i_ameztoy) April 11, 2023