Las impactantes imágenes del accidente de avión en India que deja al menos 14 muertos y 15 heridos

Varias personas murieron y otras resultaron gravemente heridas cuando un avión comercial se salió de la pista al aterrizar en un aeropuerto del sur de India. (Foto Prensa Libre: EFE)

“Puedo confirmar al menos 14 muertos en total. Otros 15 pasajeros tienen heridas graves. La situación aún está en desarrollo”, dijo a la AFP Abdul Karim, un alto funcionario de la policía local.

El accidente del avión de Air India Express ocurrió en el aeropuerto de Kozhikode, en el estado de Kerala. Imágenes de televisión mostraron parte del fuselaje destrozado, aunque no había señales de incendio.

“Se nos ha informado que todos los que sobrevivieron al accidente están heridos”, dijo otro oficial de policía, Sujith Das, quien mencionó que hay “al menos 89 personas” hospitalizadas en Kozhikode.

La compañía aérea informó que unas 190 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación, estaban a bordo del avión, que salió de Dubái.

Un canal de televisión informó que había habido un problema con el tren de aterrizaje de la aeronave.

Un diputado del Estado dijo que el piloto había muerto en el accidente, mientras que los medios hablaban de docenas de pasajeros que fueron llevados al hospital, al menos 20 de ellos en estado grave.

Decenas de ambulancias acudieron de urgencia al sitio del accidente, según los reportes.

Air India Express precisó en un comunicado que “no se había informado de ningún incendio en el momento del aterrizaje” del avión, que transportaba 174 pasajeros, diez niños pequeños, dos pilotos y cinco miembros de tripulación de cabina.

“Las operaciones de rescate están en curso y los pasajeros están siendo transportados a los hospitales para recibir atención médica”, según la misma fuente.

Un funcionario de servicios de emergencia, que pidió el anonimato, dijo a la AFP que “las operaciones de rescate están en marcha, pero las lluvias lo están haciendo difícil”.

Las impactantes imágenes

Las imágenes de televisión mostraban al personal de los servicios de rescate trabajando en la oscuridad y rociando los restos del avión con agua, mientras que usuarios en las redes sociales compartieron las trágicas escenas.

Shocking news! Praying for the safety of all the passengers and crew onboard the #AirIndia Express flight. Wishing speedy recovery to injured passengers.

My deepest condolences to those who have lost their loved ones 🙏🏻#KozhikodeAirCrash pic.twitter.com/HdSKHZwqMZ — Priyabrata Prince (@PriyabrataPrin3) August 7, 2020

#KozhikodeCrash | Deeply saddened to hear about the accident of Air India Express flight IX1344 upon landing at Kozhikode airport. Our thoughts are with all those affected by this accident: International Air Transport Association (IATA) pic.twitter.com/cQDmH4aACm — NewsX (@NewsX) August 7, 2020