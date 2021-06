Las impresionantes imágenes de la explosión en una gasolinera en Siberia que dejó al menos 25 heridos

Según medios internacionales, la explosión se registró el lunes 14 de junio a las 18 horas (horario local) cuando se atendía a un vehículo, mientras un camión descargaba gas licuado.

De acuerdo con los reportes, fue el portavoz de la compañía propietaria de la gasolinera Eurogas, informó que varios tanques de gas explotaron y eso provocó el incendio que dejó 25 personas con quemaduras, entre ellos un niño de 12 años y dos bomberos.

“Por el momento hay 25 heridos, entre ellos uno grave y un niño de 12 años”, dijo Irina Bolshakova, médica jefe de la estación de emergencias de la ciudad de Novosibirsk.

Bolshakova indicó que las víctimas acudieron al hospital más cercano, luego los médicos las trasladaron a un centro donde tratan quemaduras.

Además: VIDEO: Revelan cómo fue el brutal enfrentamiento entre narcotraficantes que cobró la vida de un párroco

Según medios locales, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas de lo ocurrido y encontrar a los responsables. Además, varias imágenes fueron divulgadas en las redes sociales y demostraron la magnitud del hecho.

The Eurogas station in Novosibirsk failed to ground a truck that was delivering gas, so a spark caused the blast. A former employee says the station cut corners on safety. 30 people injured, including a small child https://t.co/l2UKfJldWV pic.twitter.com/3V6d5IjC6a

— Alec Luhn (@ASLuhn) June 14, 2021