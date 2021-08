Le cae encima una viga de dos toneladas en el trabajo, le amputan uno de los pies y la empresa lo despide

El viernes 30 de julio de 2021, le informaron de que sus servicios no serían requeridos y su contrato quedaba sin efecto a partir de ese momento, según informó el diario El Universo.

Lo único que le preguntaron a Dixon antes de empezar a trabajar en esa empresa fue si tenía un par de botas de caucho, a lo que respondió que sí e inició su trabajo “sin muchos preámbulos”.

“No me explicaron nada. En otras empresas me tienen un día entero mostrando los riesgos que podemos tener, pero acá nada”, aseguró el afectado.

Le dieron el turno de la noche con una tarea específica. “Me dejaron solo y le dije a mi supervisor que no sabía manejar los puentes grúa que se usan para mover las vigas, y me respondió que no sabía cómo haría, que pidiera ayuda, pero que al otro día necesitaba esas vigas listas”.

Cómo fue el accidente

Dixon le pidió a un compañero que las moviera para pulirlas, pero en medio de la maniobra, las cadenas quedaron enredadas y una de las vigas de dos toneladas de peso cayó sobre el pie izquierdo.

Luego de 20 días de convalecer en cama, el pie poco a poco empezó a teñirse de negro y le informaron de su peor temor, iban a amputarle desde 10 centímetros debajo de la rodilla.

Después de pasar ocho meses en tratamiento, Dixon regresó a trabajar en el área de mantenimiento eléctrico, en marzo de 2020, pero entonces llegó la pandemia del covid-19.

Fue suspendido cuatro meses y cuando regresó solo duró en sus labores hasta el 30 de julio de este 2021, cuando fue despedido.