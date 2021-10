“Le llamamos niño genio”: La madre de Elon Musk revela las cosas insólitas que hacía su hijo con solo 12 años

Alos 31 años, era madre soltera con tres hijos y mi prioridad era cuidarlos. Mi madre nunca se sintió culpable por trabajar a tiempo completo. Yo tampoco, porque no tenía otra opción. Trabajé para mantener un techo sobre nuestras cabezas, comida en nuestro estómago y ropa básica en nuestras espaldas. Mis hijos tenían que ser responsables y ser considerados con mi trabajo. Una de las habitaciones de la casa era mi oficina. No hay necesidad de sentirse culpable por trabajar. Si no lo hace y está resentido, no será una persona divertida para sus hijos. Para tener una mejor actitud, tendrá que hacer un plan para trabajar a tiempo parcial o completo y tener ayuda en la forma que pueda.

Desde muy joven, los chicos me ayudaron con mi negocio de nutrición. Mi hija Tosca iba a mi oficina y mecanografiaba cartas a los médicos en un procesador de textos. Ella añadía el nombre y la dirección del médico, los saludos, el nombre del paciente, y lo completaba con su consulta y los posibles resultados. Mi hijo mayor, Elon, era muy bueno ayudándome a explicarme las funciones del procesador de textos, ¡no me sorprende! Y el menor, Kimbal, siempre me ayudó también. ¿Qué puedo decir? Necesitaba ayuda.

Crié a mis hijos como mis padres me criaron cuando a mí. Les enseñé a ser independientes, amables, honestos, considerados y educados para trabajar duro y hacer cosas buenas. No los traté como bebés ni los regañé. Nunca les dije qué estudiar. Simplemente me dejaron saber qué estaban estudiando o no. No revisé sus deberes, ya que esa era su responsabilidad. Y ciertamente no ha perjudicado a sus carreras. Creo que mis hermanos y yo nos beneficiamos, y mis hijos se han beneficiado de asumir sus responsabilidades desde jóvenes.

A medida que crecieron, continuaron asumiendo la responsabilidad de su propio futuro a través de las decisiones que tomaron. Tosca eligió su propia escuela secundaria. Todos se postularon a las universidades de su elección, y completaron sus solicitudes de becas y préstamos estudiantiles. Mis hijos se beneficiaron porque me vieron trabajar duro solo para poner un techo sobre nuestras cabezas, poner comida en nuestros estómagos y comprar ropa de segunda mano. Quieren que sepas cuánto luché, ya que la vida parece tan fácil para mí ahora.

Cuando iban a la universidad vivían en muy malas condiciones, con el colchón en el suelo, seis compañeros de piso, y hasta en una casa en ruinas, pero eso les parecía bien. Si sus hijos no están acostumbrados a los lujos, sobrevivirán bien. No es necesario que los mime. Una vez que esté seguro de que sus hijos se encuentran en situaciones seguras, déjelos cuidar de sí mismos. La gente a menudo me pregunta cómo he criado niños tan exitosos. Lo hice dejándolos seguir sus intereses. Si prefieren iniciar un negocio y usted cree que es una buena idea, apóyelos. Enséñeles a sus hijos buenos modales. Pero déjeles que decidan lo que quieren.

Amo a mis hijos y estoy muy orgullosa de ellos por todo lo que han logrado. Elon está fabricando autos eléctricos para salvar el medio ambiente y lanzando cohetes. Kimbal abrió restaurantes de la granja a la mesa y está enseñando a chicos de todo el país a construir huertos de frutas y verduras en escuelas desatendidas. Tosca, tiene su propia compañía de entretenimiento, produciendo y dirigiendo películas románticas de novelas. Todos tienen intereses diferentes.

Esto me recuerda a mis hermanos y a mí; todos seguimos nuestro propio camino. Mis padres estaban felices de apoyar nuestros diferentes intereses. De la misma manera, mis hijos mostraron sus intereses desde temprana edad, y hasta el día de hoy, continúan con los mismos intereses y los quieren. Cuando lo necesitaron, los animé y ayudé. Cuando quisieron mi consejo, se lo di.

Cuando Elon era joven, por ejemplo, noté que leía todo. Yo también era una gran lectora, pero olvidaba las historias al momento de acabarlas. Elon, al contrario, recordaba todo lo que leía. Siempre estaba absorbiendo información. Llamamos a Elon La Enciclopedia, porque leyó la Enciclopedia Británica y la Enciclopedia de Collier y lo recordaba todo. Por eso también lo llamamos Genius Boy (niño genio). Podríamos preguntarle cualquier cosa. Recuerde, esto fue antes de Internet. Supongo que ahora lo llamaríamos Internet.

Elon Musk consiguió su primera computadora a los 12. Era 1983 y las computadoras eran muy, muy nuevas. Aprendió a usarla y creó un programa, BLASTAR, que era un juego. “Se lo mostré a algunos estudiantes universitarios que estaban en mi escuela de modelaje. Se sorprendieron de que conociera todos los atajos de codificación. Estos chicos estaban en su segundo o tercer año en ciencias de la computación y estaban muy impresionados. Así que le dije que lo enviara a una revista de informática”, contó.

Elon envió BLASTAR a PC Magazine y le enviaron alrededor de 500 dólares en ese momento. No creo que supieran que tenía 12 años. Se publicó cuando tenía 13 años. En ese momento, no sabía a qué se dedicaría en su futuro.

“No podía haber predicho Tesla ni Space X. Tampoco The Kitchen o Big Green de Kimbal, o Passionflix de Tosca. Sin embargo, ahora veo o lo que Elon está logrando con la tecnología, lo que Kimbal está construyendo en el mundo de la comida y lo que Tosca está haciendo con las películas. Todo ello viene de lo que amaban hacer de niños”, contó Maye Musk.

*Del libro 'Una mujer, un plan: Una vida llena de riesgos, belleza y éxito' de Maye Musk (Rocaeditorial, 2021).

