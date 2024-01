Ley antimigratoria: Gobierno de EE.UU. demanda al estado de Texas por norma SB4 al afirmar que “viola la Constitución”

El Gobierno estadounidense ya avisó la semana pasada de que demandaría al estado, gobernado por los republicanos, si no revocaba la norma en cuestión antes de la fecha de hoy. La ley migratoria fue aprobada a mediados de noviembre por la Legislatura estatal y recibió el visto bueno del gobernador, Greg Abbott, a mediados de diciembre.

La ley texana, considerada por los expertos como una de las normas antiinmigrantes más estrictas en la historia estadounidense, convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular.

La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

“Texas no puede ignorar la Constitución de Estados Unidos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, dijo en el comunicado el fiscal Brian Boynton, jefe de la división civil del Departamento de Justicia.

BREAKING: The Biden administration DOJ just sued Texas over its new border security bill, SB4, which would allow TX authorities to arrest and jail people suspect of crossing illegally into TX, and would seek to give judges authority to deport. Law set to go into effect in March.

— Bill Melugin (@BillMelugin_) January 3, 2024