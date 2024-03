Este miércoles 20 de marzo, las autoridades estadounidenses informaron sobre la detención de tres menores, de 11, 12 y 16 años, por presuntamente robar un banco de Texas.

Cada uno de estos adolescentes forman parte de un grupo criminal conocido por el el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como los “Little Rascals”.

La oficina del FBI en Houston informó en una publicación en X que tres menores fueron acusados con cargos de "robo mediante amenaza".

El FBI había publicado una foto de los chicos sospechosos luego de que robaran un banco el 14 de marzo, con la leyenda "créanlo o no, ellos acaban de robar un (banco) Wells Fargo".

La oficina del alguacil del condado de Harris dijo a la estación local de TV KTRK que los chicos le entregaron una "nota amenazante" al dependiente del banco y que huyeron a pie con un monto desconocido de dinero en efectivo.

Se dijo que dos de los menores fueron identificados por sus padres ante las autoridades.

Los niños, que no fueron identificados por ser menores de edad, fueron puestos bajo custodia de las autoridades a la espera de su condena.

An 11-year old, a 12-year old, and a 16-year-old that police were calling the Little Rascals have been arrested for robbing a bank in Houston. pic.twitter.com/yxM1YGR5Js