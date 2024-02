El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se justificó este viernes 23 de febrero por haber filtrado el número telefónico de una periodista del diario The New York Times, quien publicó un reportaje sobre supuestos vínculos de allegados al mandatario con narcotraficantes.

López Obrador leyó el jueves 22 el número durante su habitual conferencia de prensa mientras revelaba un cuestionario que le envió el diario estadounidense para la nota, lo que motivó una investigación de la entidad encargada de la protección de datos, así como críticas del periódico y de organismos de defensa de la libertad de prensa.

"No puede haber ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad", argumentó el mandatario este viernes 23, cuando le preguntaron si la difusión del número no suponía acaso una violación de las normas de protección de datos personales.

A su juicio, debe prevalecer la transparencia.

"¿Qué pasa cuando esta periodista me está calumniando? Me está vinculando a mí y a mi familia (con el crimen organizado) sin pruebas", se defendió López Obrador, enfrentado a un sector de la prensa al que acusa de servir a intereses privados.

The New York Times consideró el jueves 22 que la filtración supone una "táctica preocupante e inaceptable (…) en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento".

Este viernes 23, organizaciones defensoras de la libertad de expresión criticaron que el mandatario izquierdista no se hubiera disculpado.

López Obrador "dijo explícitamente que las leyes en el país no le aplican a él, que la violación de ellas por parte de él es intencional y que no le importan las consecuencias para el ejercicio de los derechos fundamentales", escribió en X (antes Twitter) Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Mexican president @lopezobrador_ says it was not 'an error' to publicize the telephone number of @nytimes Mexico bureau chief @Nataliekitro. In other words: López Obrador says that he considers himself to be above the law in Mexico. This is deeply disappointing and concerning. https://t.co/yDZSuy9Zo7