Kamala Harris y López Obrador acuerdan cooperación en seguridad, migración y comercio

La primera visita oficial de Kamala Harris a México, realizada este martes, estaba contemplada para abordar principalmente el fenómeno migratorio en la región. No obstante, tanto el Gobierno de Estados Unidos como el de México han informado respectivamente que en el encuentro bilateral se han tratado muchos más temas de vital importancia para ambas naciones.

La oficina de la Vicepresidencia de la Casa Blanca, mediante la emisión de un boletín informativo, informó sobre los principales acuerdos alcanzados este martes entre López Obrador, presidente de México, y Harris, vicepresidenta de EE. UU..

Entre estos, sobresale el interés de Estados Unidos en atraer inversiones en el rezagado sur de México por US$250 millones para impulsar cadenas de valor rurales en productos como el café o el ecoturismo.

Además, de acuerdo con el comunicado del Gobierno estadounidense, este memorándum crea “una alianza estratégica para abordar la falta de oportunidades económicas en el norte de Centroamérica” y se reforzarán los programas mexicanos -ya exportados a El Salvador, Honduras y Guatemala- en reforestación y apoyo a jóvenes.

De igual manera, se acordó “establecer un grupo operativo especializado en combatir el tráfico y la trata de personas” compartiendo inteligencia entre países para “desmantelar redes de contrabando”, según el Gobierno mexicano.

Como punto final, en un anuncio inesperado, el Gobierno de Estados Unidos presentó una asociación para resolver casos de desapariciones en México, que suman más de 82 mil personas en el país.

“Los Gobiernos de México y Estados Unidos suscriben una visión humanista en común, bajo la cual se buscan flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en conjunto con mecanismos de cooperación que hagan frente a las causas estructurales de la migración”, indicó un comunicado del Gobierno mexicano.

Ahead of my meeting with President @lopezobrador_, the U.S. and Mexico signed a critical Memo of Understanding. It outlines how our nations will work together to address the root causes of migration and help people find hope at home.

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 8, 2021