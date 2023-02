Los detalles sobre el joven que atropelló a una mujer de 71 años luego de robarle su vehículo en Miami, Florida

Poco después del robo y atropello mortal, se produjo un accidente de tráfico en la ciudad residencial de Coral Gables, aledaña a Miami.

El accidente provocó que acudieron agentes de la policía y comprobaron que uno de los coches siniestrados pertenecía a la hispana atropellada.

Los agentes procedieron entonces a detener a Desaulniers, trasladarlo a un hospital para una cura por heridas menores y luego ponerle bajo custodia y preso.

Judge: “No Bond” Wearing a suicide prevention vest and a blank stare, hair disheveled, 23yo Jonah Desaulniers is the young man accused of a heinous crime. Police say he ran over 71yo Mercedes Lopez with her own car after stealing it from her. More: https://t.co/KalRx0tZ7g pic.twitter.com/eKTJWPetDM

— Christina Boomer Vazquez, M.S. (@CBoomerVazquez) February 24, 2023