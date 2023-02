“Los Neponarcos”: quiénes son los integrantes de la nueva generación de narcotraficantes en México

Asimismo, el deterioro de salud de otras figuras del narcotráfico, como Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, o Ismael “El Mayo” Zambada también ha hecho que las organizaciones criminales mexicanas pierdan poder.

Debido a los recientes problemas en los cárteles de droga, ha surgido la interrogante sobre quiénes podrían ser los nuevos cabecillas de estos grupos y si es posible que este cambio generacional los perjudique de manera permanente.

La respuesta a esta pregunta podría parecer obvia, ya que los hijos de “El Chapo”, “El Mencho” y “El Mayo” han seguido los pasos de sus padres dentro del mundo del tráfico de droga y actualmente son conocidos como “Neponarcos”.

Este término hace referencia al nepotismo, el cual se encuentra descrito como “una desmedida preferencia que algunos le otorgan a parientes para las concesiones o empleos públicos”, según la Real Academia Española.

Jesús Alfredo Guzmán, de 36 años, fue el primero de los hijos de “El Chapo” en ser ligado a un proceso penal debido a su vínculo con el narcotráfico.

En 2009, el hijo de Joaquín Guzmán fue denunciado en Chicago y posteriormente, en 2016, fue nuevamente vinculado al tráfico de drogas por el mismo tribunal.

“Alfredillo”, como se le conoce al presunto narcotraficante, actualmente es uno de los 10 delincuentes más buscados por la DEA, quienes ofrecen hasta US$5 millones por información sobre su paradero.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel – Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.

The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD

— Ioan Grillo (@ioangrillo) May 9, 2022