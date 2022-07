Los videos que muestran el caos que se desató en Florida tras una falsa alarma de tiroteo

“Hasta este momento parece que un ruido que se produjo durante el espectáculo de fuegos artificiales confundió a algunos espectadores”, señaló la Policía de Orlando en un mensaje en Twitter.

At this time, it appears that a noise during the fireworks show confused some spectators, causing the reaction. No serious injuries have been reported. Only minor injuries suffered by some spectators who fell during the commotion.

Según la Policía, “no se ha informado de heridas de gravedad, sino solo de algunas leves que sufrieron algunos espectadores al caer en medio de la conmoción”.

En medio del caos, la policía publicó un mensaje en las redes sociales advirtiendo que no había evidencia alguna de tiroteo en el lugar donde se celebró el espectáculo y pidiendo calma a la gente.

Lea más: Robert Crimo, el joven rapero detenido por el tiroteo masivo durante los festejos del 4 de julio a las afueras de Chicago

🚨IMPORTANT MESSAGE: To our community members now in Downtown Orlando, please know that there is NO evidence of a shooting in the area. Our officers are now working to secure the area. There is NO public safety hazard at this time.

— Orlando Police (@OrlandoPolice) July 5, 2022