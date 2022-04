Los videos que muestran las devastadoras inundaciones en Sudáfrica que dejaron más de 300 muertos

“Nuestros pensamientos están con la gente de KwaZulu-Natal que se está viendo afectada por las graves inundaciones, que han llevado a la pérdida de muchas vidas y han destruido hogares, negocios e infraestructuras públicas”, manifestó este jueves 14 de abril en un comunicado el presidente del país, Cyril Ramaphosa, que ayer recorrió las zonas afectadas junto a las autoridades locales.

En esa visita, el mandatario describió la situación como una “catástrofe de enormes proporciones” y la relacionó directamente con el cambio climático.

Por ello, el Gobierno sudafricano declaró la noche del 13 de abril el estado de desastre en KwaZulu-Natal, lo que permitirá a la región acceder a recursos especiales del Estado para lidiar con los daños.

El último balance de víctimas mortales, confirmado en una rueda de prensa virtual por el jefe de Gobierno de la provincia, Sihle Zikalala, asciende a 340; pero no se descarta que el número aumente ya que aún muchas personas continúan desaparecidas.

“El momento y la severidad del desastre de las inundaciones señala claramente que vivimos en tiempos de desequilibrio ecológico, cambio climático y degradación medioambiental”, reflexionó este funcionario, tras admitir que son tiempos de “desastre sin precedentes” para la región.

Kzn Floods update

*Death toll stands at 259 updated @ 18:51 13 April

*#Sanral said there was also no access to the Durban Port.

*Several bridges collapsed including the M4 Bridge over the Tongaat River#KZNFlood#KZNFlooding#KZNWeather pic.twitter.com/Qm6wj5pcL9

— News Live SA (@newslivesa) April 13, 2022