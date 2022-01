Madre nombra a su hijo recién nacido “Lucifer” y provoca una avalancha de críticas en redes sociales

“Lucifer” era el ángel más hermoso de todos, pero luego de su traición fue condenado a deambular por la Tierra y adoptó el nombre de “Satanás”.

Según la Real Academia Española (RAE), el nombre Lucifer tiene los siguientes significados: “príncipe de los ángeles rebelados” y “hombre soberbio, encolerizado y maligno”.

Tras la polémica desatada por el nombre de su bebé, Josie Barns concedió una entrevista en el popular programa británico Jeremy Kyle Show, en la que confesó que no imaginaba que el nacimiento de su hijo traería consigo una avalancha de odio y críticas.

Asimismo, reveló que ha sufrido de amenazas de muerte por parte de personas que consideran que el nombre de su recién nacido es algo demoníaco.

“Todas estas amenazas de muerte son horribles y me aterrorizan. Cuando escogí su nombre, sabía que a la gente no le gustaría, pero no imaginaba hasta dónde podía llegar el odio”, comentó en la entrevista.

La joven de 27 años también dijo que en ningún momento existió una inspiración detrás del nombre “Lucifer” y confesó que le llamó mucho la atención por no ser muy común.

Sin embargo, resaltó que el nombre de su hijo no tiene ninguna relación con la religión, al contrario de lo que las personas que la critican creen.

“Supuse que iba a tener una niña, así que elegí el nombre de una niña porque somos una familia dominada por mujeres. Iba a llamarla Narnia, pero luego descubrí que iba a tener un niño”, relató.

Para finalizar, Josie Barns confesó que eligió el nombre “Lucifer” para llamar a su hijo recién nacido porque para ella significa “lucero” y “portador de luz” y no algo negativo ni relacionado al diablo.

“No me arrepiento de haber elegido ese nombre y no creo que represente al diablo; es sobre todo a la generación mayor que no les agrada. Si el diablo se llamara de otra manera, tampoco les gustaría ese nombre. Se trata de la mentalidad de la gente con el nombre”, puntualizó la madre del bebé.

Durante los últimos años, el nombre “Lucifer” ha sido mencionado frecuentemente debido al éxito de la serie de Netflix que tiene este nombre.

Esta producción relata la vida del diablo convertido en humano y sus aventuras en la Tierra mientras persigue el amor de una humana.