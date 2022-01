Fue al doctor con un oído tapado y encontró algo aterrador: La historia de un hombre que terminó descubriendo algo que no imaginó

Un día antes, Wedding había compartido con un amigo y pasó nadando durante la tarde, razón por la que se imaginó que tenía el oído tapado por acumulación de agua.

Wedding acudió al doctor por la molestia y la respuesta fue de que desaparecería con el paso de los días. Sin embargo, buscó una segunda opinión y le sacaron una cucaracha del oído.

“Fui al Dr. con un oído tapado. El Dr. dijo que no podía ver nada y que desaparecería por sí solo. Fui a buscar una segunda opinión y me quitaron una cucaracha de la oreja”, publicó Wedding en Twitter. Además, contó que el insecto pasó tres días en su oído.

Según medios locales, dijeron que primer médico que revisó a Zane le recetó antibiótico y le recomendó que usara secadora de cabello para evaporar el agua dentro de su oído. Sin embargo, el segundo médico identificó la molestia y le sacó una cucaracha.

“Esto terminó siendo mucho más grande de lo que podría haber imaginado”, añadió Wedding en Twitter.

