Video: rapero estadounidense es asesinado en Miami luego de recibir más de 80 disparos

El diario Miami Herald informó que el ataque armado sucedió el viernes 14 de enero aproximadamente a las 17 horas, cuando Wavy Navy Pooh conducía su automóvil por un reconocido poblado de Miami y fue emboscado por un grupo de personas que dispararon en más de 80 ocasiones en contra del rapero de 28 años.

Al momento del ataque, el músico estadounidense viajaba acompañado de dos niños, de 1 y 5 años de edad, y una mujer adulta. Afortunadamente, ninguno de los tres resultó herido.

“En el asiento delantero había un niño de un año en un asiento infantil que fácilmente podría haber sido alcanzado por los disparos y haberle quitado la vida”, dijo el detective Álvaro Zabaleta, vocero del Departamento de Policía de Miami-Dade.

Lea también: Impactante: detienen al hombre acusado de asesinar de 42 puñaladas a una niña de siete años

Sin embargo, Shandler Beaubien no tuvo la misma suerte ya que murió instantáneamente en el lugar del ataque luego de recibir decenas de disparos.

“Cuando llegaron los oficiales, descubrieron que el conductor sufría heridas de bala aparentes. Una vez que los bomberos respondieron, pudieron declarar que el conductor había fallecido en la escena”, informó Zabaleta.

Además: Video: el polémico caso de un hombre atacado por un perro policía y que logó que le pagaran US$300 mil

Las autoridades de Miami encargadas en la investigación del homicidio de Wavy Navy Pooh recogieron más de 80 casquillos de arma en el lugar de los hechos e informaron que al menos una de las armas utilizadas en el ataque era semiautomática.

Hasta el momento, la policía de Miami no ha informado sobre ningún arresto relacionado al asesinato del rapero de 28 años y actualmente se encuentra solicitando ayuda ciudadana para intentar detener a los culpables del ataque armado.

Miami-Dade Police are searching for the people who ambushed rapper Wavy Navy Pooh in broad daylight in Southwest Miami-Dade.The car he was in riddled with bullets at SW 152nd St & 127th Ave. A 1 year-old & 5 year-old child and a woman were inside but not injured. pic.twitter.com/kX3KAmskVD

— WIL [ i.am. Mr. Wilson] SON (@Wilsonews2022) January 15, 2022