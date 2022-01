Maestra es detenida luego de administrar una vacuna contra el covid-19 a un menor sin el consentimiento de sus padres

El joven de 17 años supuestamente había llegado a la casa de Russo, donde ella administró una vacuna contra el covid-19 al menor, según un comunicado de prensa presentado el lunes 3 de enero.

Hasta el momento, se desconoce cómo la maestra de 54 años llegó a obtener dicha vacuna.

La policía estableció que la madre del menor llamó a las autoridades luego de que su hijo confesara haber recibido una dosis de la vacuna contra el coronavirus por parte de Russo.

“La madre no había dado permiso ni autoridad para que le inyectaran a su hijo la vacuna contra el covid”, dijo el departamento de policía en un comunicado oficial.

Las autoridades policiales también recalcaron que Russo no es una profesional de la medicina y no tiene autorización para administrar vacunas, situación que hace aún más grave sus acciones.

Laura Russo fue arrestada y ha sido acusada por el delito de práctica no autorizada de una profesión, de acuerdo con la Ley de Educación del Estado de Nueva York.

