Videos: llueven peces en una ciudad de Texas y esta es la explicación a ese extraño evento meteorológico

No es que los pequeños peces se originan en el cielo, sino que, debido a las condiciones climáticas son recogidos del agua por poderosas trombas marinas, las cuales comienzan en el aire y descienden hasta la superficie, arrastrando a su paso a los pequeños peces.

Luego, cuando la tromba pierde energía empieza a soltar lentamente todo lo que recogió del agua y en este caso, los pequeños peces que no superan el tamaño de la palma de una mano son lanzados a tierra firme.

Aunque al principio los residentes de Texarkana estaban desconcertados ante la lluvia de peces, la explicación racional sobre el fenómeno pareció tranquilizarlos, por lo que algunos empezaron a afirmar que era lindo ver cómo estos animales caían del cielo, e incluso hubo quienes los recogían en baldes para utilizarlos como cebos de pesca.

Por otra parte, el fenómeno de la “Lluvia de peces” ya ha ocurrido en varias oportunidades. la última fue hacia 2017 en California, donde cerca de 100 peces cayeron del cielo en la escuela primaria de Oroville, generando también pánico en su momento.

