Mafe Walker: las polémicas críticas de un experto en fenómenos extraterrestres a la mujer que asegura poseer un “ADN galáctico”

Entre las personas que consideran que Mafe Walker quiere engañar a las personas está Jaime Maussan, experto en fenómenos extraterrestres que ha criticado fuertemente a la mujer nacida en Colombia.

Durante una entrevista, Maussan habló sobre los supuestos avistamientos de OVNIS en Tijuana y se mostró molesto luego de que la prensa le preguntara por Mafe Walker y su habilidad para comunicarse con seres de otras galaxias.

“Te iba a decir una grosería, pero no, no es necesario, como esta señora que dice que habla alienígena. Por favor, no hablemos de ella”, indicó.

Después de estas palabras, Jaime Maussan le pidió a sus seguidores que no tomen en serio a Mafe Walker y que, en lugar de prestarle atención a “una persona mentirosa”, se enfoquen en disfrutar el próximo encuentro con alienígenas que presuntamente sucederá dentro de pocos días.

“Este es un fenómeno serio, encontraremos los medios de comunicación; por lo pronto, sabemos que lo podemos hacer a través del código binario de las computadoras y seguramente que vamos a encontrar la forma de establecer un intercambio con ellos. Entonces, hay que estar muy emocionados, hay que disfrutar de este momento, somos la generación que está viviendo el cambio de historia más grande de todos los tiempos”, reveló Maussan.

Para finalizar, ante la insistencia de la prensa, el experto en fenómenos extraterrestres recalcó que Mafe Walker es una persona con dudosa credibilidad ya que no tiene los medios para demostrar que tiene conexión con los extraterrestres.

“No tiene ningún fundamento, ¿cómo la vamos a tomar en serio? Dice que recibe las… Digo, yo soy periodista y créanme que soy más escéptico de lo que ustedes consideran. Yo necesito pruebas, necesito evidencias, no tengo ninguna con esta persona”, concluyó.