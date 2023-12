María Consuelo Loera: la fotografía inédita que muestra cómo se veía la madre de “El Chapo” Guzmán cuando era joven

A raíz de su muerte, en las últimas horas resurgieron historias y anécdotas sobre la vida de María Consuelo, como la manera en la que sacó adelante a sus 11 hijos.

De acuerdo a información publicada en el libro El Chapo: la historia no contada del narcotraficante más infame del mundo del periodista Noah Hurowitz, durante su juventud la madre de Joaquín Guzmán Loera trabajó arduamente para criar a sus hijos.

Además de estas histrias, recientemente se publicó una fotografía que muestra cómo se veía María Consuelo Loera cuando era tan solo una joven y presuntamente no había dado a luz a sus 11 descendientes.

Por medio de X, antes conocido como Twitter, el periodista Luis Chaparro compartió una imagen en la que se ve a la mamá de “El Chapo” en lo que parece un estudio fotográfico con fondo azul.

Esta fotografía muestra a una joven María Consuelo portando un vestido verde con cuello blanco y un llamativo adorno sobre el pelo.

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta y el lugar en la que la imagen fue captada, pero millones de personas en redes sociales han mostrado su sorpresa ante el parecido físico de Joaquín “El Chapo” Guzmán y su madre en esta foto.

An early photo of Consuelo Loera Pérez, mother to a notorious group of traffickers: El Chapo, El Guano and El Pollo. She gained notoriety after a handshake with AMLO on her hometown where she asked for his help to get a US visa to visit El Chapo. She died this afternoon at age 95 pic.twitter.com/rV4rNhq5sL

— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) December 11, 2023