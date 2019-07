Secretario general de la ONU “está horrorizado” por naufragio de migrantes en Libia

“La peor tragedia en el Mediterráneo este año acaba de producirse”, deploró el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, en Twitter.

“El naufragio ocurrió en el mar frente a la ciudad libia de Khoms”, 120 km al este de la capital libia Trípoli, afirmó Safa Msehli, encargada de comunicaciones en la oficina de la OIM en Libia.

Otros 145 migrantes fueron rescatados por los guardacostas libios y llevados hacia Khoms, agregó. Personas rescatadas contaron que su barco naufragó y que había aun a bordo 150 migrantes, señaló la portavoz.

Pero según el general Ayoub Kacem, portavoz de la marina libia, “134 migrantes fueron rescatados y un cuerpo recuperado, y 115 migrantes se dan por desaparecidos”.

“Una embarcación en madera que transportaba a unos 250 migrantes clandestinos, entre ellos mujeres y niños(…) naufragó a menos de 5 millas marinas de la costa, según testimonios de migrantes sobrevivientes”, precisó el general Kacem en un comunicado.

The worst Mediterranean tragedy of this year has just occurred. Restoring rescue at sea, ending refugee+migrant detention in Libya, increasing safe pathways out of Libya must happen NOW, before it is too late for many more desperate people. https://t.co/XuZJpDtZfv

— Filippo Grandi (@RefugeesChief) July 25, 2019