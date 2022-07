Matanza en Chicago: autor del tiroteo del 4 de julio se vistió de mujer para pasar desapercibido

Robert Crimo, el detenido por el tiroteo del Día de la Independencia en Highland Park (Illinois, EE.UU.) que dejó siete muertos y 30 heridos, planeó el ataque durante semanas e iba disfrazado de mujer para no levantar sospechas, informaron este martes las autoridades.

“Llevó un rifle de alta potencia al desfile, accedió al tejado de una tienda a través de la escalera antincendios y comenzó a abrir fuego contra los inocentes asistentes a la celebración por el Día de la Independencia”, que en EE.UU. se celebra el 4 de julio, detalló Covelli.

Para pasar desapercibido, el sospechoso se vistió de mujer con el fin de esconder sus tatuajes faciales y su identidad.

Covelli explicó que el presunto atacante, que disparó más de 70 veces contra la multitud, había comprado el arma “legalmente” en Illinois.

Tras el tiroteo, Crimo abandonó el tejado desde el que disparó, arrojó su rifle y se mezcló con la gente como si fuera un espectador más del desfile, para no levantar sospechas.

(Con información de EFE)

