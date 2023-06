“Me da miedo pensar que pude haber estado ahí”: las revelaciones de MrBeast sobre la invitación que recibió para abordar el submarino Titán

Tras varios días de búsqueda, se confirmó que los cinco pasajeros del submarino perdieron la vida trágicamente debido a su “implosión catastrófica”, según los restos encontrados por los equipos de rescate.

A más de una semana de esta tragedia, el popular youtuber MrBeast sorprendió a sus seguidores al revelar que él también estuvo invitado a esta misión a los restos del Titanic que lamentablemente terminó en tragedia.

Por medio de su cuenta de Twitter, el creador de contenido, quien cuenta con más de 163 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube, aseguró que estuvo a punto de abordar el Titán durante su último viaje.

“Me invitaron a principios de mes a subir en el submarino del Titanic, dije que no”, indicó.

Además, compartió una captura de pantalla de una conversación donde una persona, cuya identidad no es revelada, lo invita a participar en la misión rumbo a los restos del Titanic.

“Voy a ir al Titanic en un submarino a finales de este mes. El equipo estaría encantado de tenerte a bordo. Estoy seguro de que tú también eres bienvenido para unirte”, se lee en esta imagen.

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA

— MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023