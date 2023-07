“Me hicieron pedirle perdón de rodillas”: maestra denuncia que padres de un estudiante la encañonaron en la escuela

El video se difundió en redes sociales y se hizo viral debido a que muestra el momento en que una maestra abre la puerta de la escuela, luego aparece un hombre y una mujer quien la golpea en la cara y luego aparece el niño.

En el clip se observa y escucha cómo los padres de familia golpean y amenazan a la maestra.

Rápidamente usuarios reaccionaron a la publicación y según medios internacionales, la maestra, quien pidió anonimato, dijo que los padres le reclamaron porque supuestamente su hijo había sido agredido en el brazo dentro del establecimiento educativo.

Lea más: “Están señaladas por homicidio, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad pública”: Detienen a dos personas por ataque con explosivos en Tlajomulco, México

“Yo les abrí y los papás querían tocar un tema relacionado con su hijo. Subo, le digo a la directora y me dijo que no los podía atender y me indicó si me podía hacer cargo yo”, indicó la maestra.

“Bajé y los iba a atender en la puerta, pero el señor agarró y empujó la puerta, se metió y en ese momento su esposa empezó a agredirme, me pegó y me empujó por todo el patio y el niño se iba riendo de cómo me golpeaba su mamá”, agregó la maestra.

“Y háblale a quien quieras”, dice padre de menor a maestra, tras agredirla. Ocurrió en la escuela Frida Kahlo, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde los padres de un menor, ingresaron al plantel y frente a él golpearon a la docente, quien además aseguró que el sujeto… pic.twitter.com/7NUUVz95m7 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 18, 2023

De acuerdo con la educadora, una señora que trabaja en la cocina de la escuela se dio cuenta de cómo los padres de familia la agredían e intentó pedir ayuda, pero se lo impidieron. “La señora de la cocina iba a pedir ayuda, pero el señor ingresó al área del comedor y la amenazó con la pistola en la cabeza”, dijo la maestra.

Según el relato de la educadora, el señor la encañonó y la amenazó de muerte.

¡TERRIBLE!

Es el Testimonio sobre la agresión que sufrieron la maestra y la cocinera de la primaria Frida Kalo la mañana de este lunes. #CuautitlanIzcalli Grupo de WhatsApp alertas NR https://t.co/LdG1RVy2ZE pic.twitter.com/azWQvg2Vpb — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) July 18, 2023

“El señor me dijo que sabía dónde vivía, sabía quién era mi familia y que me iba a matar. Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas… Cuando se salieron me fui al salón porque tenía niños presentes, niños que vieron todo y el señor me vuelve a decir que ya sabe donde vivo, que no sé con quién me metí y que me iba a matar”, concluyó la maestra.

Lea también: Medicados y con brazaletes para identificarlos: localizan a unos 150 migrantes guatemaltecos en camión contra Rayos X

De acuerdo con medios internacionales, la maestra y la trabajadora de la cocina de la escuela Frida Kahlo, acudieron al Centro de Justicia local y denunciaron a los agresores. Además, las autoridades indicaron que les brindarán seguridad y de dar seguimiento al caso.