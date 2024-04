Mega Millions, al igual que Powerball, es una de las loterías más populares en Estados Unidos ya que cada semana entrega millonarios premios a sus participantes.

Los sorteos de esta lotería dan la posibilidad a los ciudadanos estadounidenses de cambiar su situación económica de la noche a la mañana y convertirse en millonarios.

Por este motivo, Mega Millions y sus dos sorteos semanales generan furor en las personas que adquieren un boleto ya que son seguidores de cerca por televisión, redes sociales e incluso radio.

Debido a que nadie acertó los números ganadores del sorteo del pasado martes 9 de abril, el premio mayor de Mega Millions continúa en aumento.

Los números seleccionados en esa ocasión fueron: 34, 43, 51, 52 y 69, con el Mega Ball en 25.

Se espera que Mega Millions presente un nuevo ganador durante su próximo sorteo, el cual se realizará este viernes 12 de abril a las 23 horas.

El premio mayo de Mega Millions alcanzó la suma de US$120 millones para el sorteo de este viernes 12 de abril.

Si una persona adivina los números ganadores del concurso, tendrá la opción de llevarse a casa esta millonaria suma en pagos anuales o un cheque de aproximadamente US$55.8 millones antes de impuestos.

#MegaMillions was not hit tonight.



Jackpot for Friday, Apr. 12 has increased to $120,000,000! 💵👀💵



Good Luck!

#lottery #lotto #loteria #jackpot pic.twitter.com/mX2P4RIfBY