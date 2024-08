La lotería americana, semana tras semana, le da la posibilidad a un grupo reducido de personas de cambiar su vida y convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

A raíz de este fenómeno, Mega Millions continúa causando furor en Estados Unidos luego de entregar su último premio el pasado 4 de junio.

En la actualidad, la lotería Mega Millions se encuentra sorteando un premio mayor de US$627 millones.

Si alguna persona tiene el boleto ganador de este sorteo, podrá optar por un premio en efectivo estimado en US$309.1 millones después del pago correspondiente de impuestos.

Este martes 28 de agosto se llevó a cabo el último sorteo de Mega Millions, el cual reveló los números ganadores de la lotería americana.

Los números ganadores de este sorteo fueron: 16, 18, 21, 54 Y 65, con el Mega Ball en 5.

Además, el multiplicador del Mega Millions fue 2X.

