La lotería Mega Millions había realizado 30 sorteos seguidos sin ganador desde que dos personas se llevaron el premio mayor el pasado 8 de diciembre.

Sin embargo, esta inesperada situación cambió durante el sorteo del pasado martes 26 de marzo, cuando se puso en juego el octavo premio más alto en la historia de la lotería americana

Una persona compró el billete ganador del histórico premio de US$1,130 millones de Mega Millions y se convirtió en multimillonario de manera sorpresiva.

Los números ganadores en este sorteo fueron: 7, 11, 22, 29 y 38, con el Mega Ball en 4.

El boleto ganador del histórico premio de US$1,130 millones de Mega Millions fue vendido en Nueva Jersey, de acuerdo a las autoridades de esta lotería.

James Carey, director ejecutivo de la Lotería de Nueva Jersey, también reveló que este boleto fue entregado en la licorería ShopRite del condado de Monmouth, por lo que su dueño recibió una recompensa de US$30 mil.

Le puede interesar: Nuevo multimillonario: dónde se compró el boleto que ganó los $1,130 millones del Mega Millions

El afortunado ganador de este premio tendrá la opción de recibir el premio completo en anualidades por 29 años o un pago único en efectivo de US$525 millones.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del afortunado ganador del octavo premio más alto de la historia de la lotería en Estados Unidos.

New Jersey has a new millionaire! 🎉



A single ticket sold in New Jersey won tonight’s $1.10 Billion Jackpot!



Congrats to the winner(s)! 🍾#lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/IBh3JcOJAN