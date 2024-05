La lotería americana, semana tras semana, le da la posibilidad a un grupo reducido de personas de cambiar su vida y convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

A raíz de este fenómeno, Mega Millions continúa causando furor en Estados Unidos luego de entregar su último premio el pasado 26 de marzo.

En la actualidad, la lotería Mega Millions se encuentra sorteando un premio mayor de US$421 millones.

Si alguna persona tiene el boleto ganador de este sorteo, podrá optar por un premio en efectivo estimado en US$195.9 millones después del pago correspondiente de impuestos.

Este martes 21 de mayo se llevó a cabo el último sorteo de Mega Millions, el cual reveló los números ganadores de la lotería americana.

Los números ganadores de este sorteo fueron: 2, 5, 8, 28 y 69, con el Mega Ball en 14.

Además, el multiplicador del Mega Millions fue 2X.

