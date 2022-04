Melissa Lucio: Cuál es historia de la primera mujer hispana condenada a muerte en Texas (y los esfuerzos que se realizan para impedirlo)

Esta lucha se debe a que los especialistas del caso han mantenido la postura de que Melissa se le ha acusado injustamente por el homicidio de su hija, debido a la inconsistencia de varias pruebas presentadas en contra de ella, así como la presión por parte de las autoridades para que se responsabilice del incidente.

El caso se remonta desde el año 2007, concretamente en el poblado de Harlingen, en el condado de Cameron, en Texas. Ahí vivía Melissa, su esposo Robert Álvarez y sus doce hijos, en una situación de pobreza extrema que los obligaba a luchar día a día para salvaguardar su bienestar.

Según los hechos relatados, el 15 de febrero de ese año, una de las hijas de Melissa de tan solo dos años de edad, había caído de las escaleras de la vivienda. Dos días después del incidente, la niña murió mientras tomaba una siesta.

Al momento de llamar a los cuerpos de socorro, la niña ya no presentaba signos vitales. Cuando las autoridades le preguntaron a Melissa de lo ocurrido, ella explicó que su hija había caído de las escaleras. Sin embargo, se extrañaron ya que la vivienda en donde se encontraban solamente tenía tres escalones, pero Melissa estaba haciendo referencia a su antigua vivienda, antes de que se mudaran a Texas, que tenía más de catorce escalones.

Melissa fue arrestada y declarada la principal sospechosa de la muerte de su hija. Durante los interrogatorios, que duraron más de 5 horas, Melissa afirmó incontables veces (más de 80 veces según los reportajes que hay de su caso) que ella no era la responsable de asesinar a su hija. Finalmente, cedió ante la presión de las autoridades afirmando: “No sé lo que quieren que diga. Supongo que soy la responsable”.

Fue trasladada a un juicio en donde no se presentaron ni evidencias ni testigos que pudieran ampliar el escenario del caso. Fue declarada culpable por homicidio accidente y condenada a muerte en el año 2008.

La hija de Melissa presentaba múltiples moretones y golpes, por lo que las autoridades de Texas atribuyeron el caso como maltrato infantil. Sin embargo, la defensa ha aseverado que existen varias pruebas que permiten deslumbrar un panorama diferente a lo que se replanteó en un inicio.

El bando defensor asegura que Mariah, la hija de Melissa, tenía problemas motoros, motivos que pudieron provocar su caída. Además Melissa había sufrido maltrato a la edad de seis años, por lo que se explica que haya tenido una actitud vulnerable ante los interrogatorios de la fiscalía.

También todos sus hijos han mostrado apoyo a su madre, desmintiendo la versión de las autoridades y aseverando que se trata de una mujer que “siempre les brindó amor y buscaba siempre su bienestar”.

El año 2020 el documental titulado “El Estado de Texas vs Melissa“, ha logrado mostrar el panorama general del caso, permitiendo que varias organizaciones, entidades e individuos soliciten una cancelación de la ejecución.

Kim Kardashian, una de las celebridades más importantes actualmente, ha estado apoyando para el cese de la ejecución de Melissa, incluso ha hablado en sus redes sociales de una carta que mandaron los catorce hijos de Melissa en donde piden al juez no realizar la pena de muerte.

So heartbreaking to read this letter from Melissa Lucio’s children begging for the state not to kill their mother. There are so many unresolved questions surrounding this case and the evidence that was used to convict her. pic.twitter.com/SjEtsfmZeq

— Kim Kardashian (@KimKardashian) April 7, 2022