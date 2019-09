Memoria de joven se reinicia cada dos horas debido a golpe que sufrió

Riley Homer sufre de problemas de memoria. (Foto Prensa Libre: Tomada del video de WQAD)

Este caso se registra en Illinois, Estados Unidos, donde la joven recibió un fuerte golpe durante una feria estatal.

Este caso es objeto de estudios por parte de varios médicos, quienes aún no llegan a una conclusión, informó el Excelsior.

Sara Homer, madre de la joven, informó que cada que su hija se despierta, afirma que es 11 de junio, fecha en la que sufrió el accidente.

El sitio WQAD informó que Riley fue pateada accidentalmente en la cabeza por una multitud que hacia surf durante un baile en la Convención Estatal de FFA.

Esto le causó a la joven varias convulsiones y constantes visitas al médico, son síntomas aún son u misterio.

“Nos dicen que no hay nada médicamente incorrecto”, dijo Sarah, madre de la paciente.

Agregó: “No pueden ver nada. No se puede ver una conmoción cerebral en una resonancia magnética o una tomografía computarizada. No hay hemorragia cerebral, no hay tumor”.

Sarah dijo a WQAD que incluso las cosas más simples de la vida se borran de la memoria de Riley.

Explicó que su hija lleva cada cuaderno, libro de texto y lápiz con ella durante todo el día porque ni siquiera puede recordar dónde está su casillero.

Agregó que para mantenerse al día con las tareas de la escuela, Riley necesita dejar sus notas detalladas, toma fotos de ellas en su teléfono y configura una alarma cada dos horas para que pueda repasar lo que ha olvidado.

La familia de Horner está desesperada por un diagnóstico antes de que sea demasiado para la salud de la joven, cuya madre dijo que la investigación ha demostrado que a los seis meses con memoria a corto plazo, puede causar daños irreversibles.

“Necesitamos ayuda”, suplicó Sarah entre lágrimas. Necesitamos a alguien que sepa un poco más porque se merece algo mejor”, externó a WQAD.