“Mi hijo no era violento”: las palabras de la madre de Salvador Ramos, quien perpetró la masacre en una escuela de Texas

En un inicio Reyes afirmó que su hijo no era una persona abocada a la violencia y que se trataba de una “persona solitaria”. ”

Adriana Reyes, madre de Salvador Ramos, quien perpetró el ataque armado el 24 de mayo en una escuela primaria en Uvalde, Texas, ofreció una entrevista exclusiva con el medio The DailyMail dando sus comentarios de lo acontecido y explicando la relación que tenía con él .

Mi hijo no era una persona violenta. Estoy sorprendido por lo que hizo, él solo se mantenía al margen y no tenía muchos amigos“, aseguró la madre, en San Antonio, Texas.

“Rezo por esas familias que perdieron a sus hijos. Rezo por todos esos niños inocentes, sí. Ellos no tuvieron nada que ver con esto”, afirmó.

Reyes también aprovechó la oportunidad para desmentir todo lo relacionado con la relación que tenía con su hijo, negando que haya sido “tóxica” o que se llevaran mal, motivos que presuntamente pudieron haber afectado en su salud mental y personalidad.

“Tenía una buena relación con él. Era bastante reservado“, indicó. También aseguró que la última conversación que tuvo con él fue cuando celebraron su cumpleaños el mes pasado.

La madre no se refirió a las declaraciones acerca de que era una persona que tenía “problemas con las drogas” que presuntamente pudieron ocasionar que Salvador se alejara de ella y viviera en casa de su abuela, Celia González.

Reyes brindó toda esta información mientras la abuela de Salvador se encuentra en recuperación luego de que recibiera múltiples disparos por parte de su nieto antes de que se trasladara a la escuela. Reyes afirmó que los médicos aún no saben con certeza el pronóstico de Celia.

Abuelo de Salvador

Otra de las personas que brindó más detalles de lo acontecido fue el abuelo de Ramos, Rolando Reyes y aseguró que ni él ni el resto de la familia del tirador tenían conocimiento con respecto a la obtención de dos fusiles de asalto AR-15 que utilizó para perpetuar el tiroteo.

Según lo confirmó para el medio ABC News “No sabía que tenía armas. Si lo hubiera sabido, lo habría denunciado“.

Rolando volvió a confirmar las declaraciones que dio la madre de Salvador con respecto a que él era una persona bastante introvertida y que pasaba la mayor parte de su tiempo solo en su habitación. “Era muy callado, no hablaba mucho”.

“A veces lo llevaba al trabajo conmigo. No todo el tiempo, pero a veces. El año pasado no fue a la escuela. No se graduó. Uno intentaba decírselo, pero los niños de hoy en día creen que lo saben todo”, aseguró.