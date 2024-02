Michael Corleone Blanco: de cuánto es la fortuna del hijo menor de Griselda Blanco

Sin embargo, el descendiente menor de Griselda Blanco tomó un camino diferente al de su madre y no incursionó en el mundo del narcotráfico.

Por su parte, Michael Corleone Blanco se convirtió en una celebridad en el mundo de las redes sociales y fundó varias empresas con las que hoy en día ha logrado acumular una gran fortuna.

Michael Corleone Blanco, quien actualmente tiene 42 años, construyó un imperio en Estados Unidos y cuenta con una fortuna estimada en US$5 millones, de acuerdo a varios medios especializados.

Le puede interesar: Griselda Blanco: a cuánto ascendía la fortuna de “La Viuda Negra” (y a qué famosos criminales superó)

El hijo de “La Viuda Negra” dirige una marca social llamada Pure Blancoy una compañía de cannabis llamada Blanco Family Fincas & Packaging Co.

Además, cuenta con más de 200 mil seguidores en redes sociales y obtiene ingresos utilizando sus distintas plataformas digitales para promocionar marcas y emprendimientos.

Lea también: Griselda Blanco: el día en que la narcotraficante planeó secuestrar al hijo del ex presidente John F. Kennedy

Finalmente, la fortuna de Michael Corleone Blanco también continúa en aumento después del lanzamiento de su libro Mi madre, la madrina, publicación que salió a la luz el pasado 25 de enero y cuenta la historia de Griselda Blanco.

Michael Corleone Blanco, & Dario Sepulveda. Miami, 1981.

Griselda and Dario had their only child Michael together in 1978. Dario was crucial in her expansion and takeover of Miami in the late 70’s going into the early 80’s. Dario himself was an assassin, it’s debated whether he… pic.twitter.com/F3UNINTqu9

— Boss (@_ValTown_) January 31, 2024