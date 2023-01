Migrantes: solicitantes de asilo podrán pedir un permiso de trabajo en EE.UU. de “vigencia inmediata”

Se aplicará, entre otros, a aquellos que hayan presentado su solicitud de asilo hace 150 días y estén pendientes de respuesta y a aquellos que se beneficien de la “retención de remoción”, es decir si se les permite quedarse pese a una orden de expulsión en su contra por miedo fundado a que corran peligro en sus países.

Todos ellos pueden presentar en línea el llamado Formulario I-765 de forma gratuita tras abrir una cuenta en USCIS.

Con esta medida los servicios de inmigración se proponen agilizar los trámites “para reducir los tiempos de procesamiento”.

El gobierno de Joe Biden quiere acortar el periodo de espera de los trámites administrativos dado que los casos se acumulan ante la ola migratoria en su frontera con México.

Certain asylum applicants can now file Form I-765, Application for Employment Authorization, online. If you are eligible to file Form I-765 online, you must first visit https://t.co/gzUUJYv5dK to create a USCIS online account.

To learn more, visit: https://t.co/YHlTNSiilB

— USCIS (@USCIS) January 23, 2023