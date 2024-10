Milton llega a la costa oeste de Florida como un poderoso huracán de categoría 3

El centro de Milton ha alcanzado esta turística zona de Florida, conocida por sus playas de aguas prístinas, sobre las 8.30 de la noche, hora del este (00.30 GMT).

Momentos antes de que el poderoso ciclón tocara tierra, las autoridades de Florida dieron cuenta de que al menos 19 tornados se registraron en el centro y sur de Florida a lo largo de hoy y que más de 125 viviendas resultaron destrozadas.

Unos minutos después de que Milton tocara tierra unos 780 mil clientes en Florida se hallaban sin electricidad, de acuerdo a la contabilidad de la web especializada PowerOutage.

De acuerdo a los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU., en pobladas ciudades de esta parte de la costa, como Fort Myers, Sarasota, St. Petersburg y Tampa, se producen peligrosas marejadas ciclónicas, que pueden aumentar el nivel del mar hasta unos 4,5 metros del suelo.

Milton es el segundo huracán que alcanza Florida en casi dos semanas, tras recibir el pasado 26 de septiembre el impacto del poderoso huracán Helene, que entró por el noroeste de este estado con categoría 4 y dejó una estela de devastación por seis estados del sureste de EE.UU. y más de 250 muertos.

El huracán Milton se formó en el Golfo de México el pasado fin de semana y rápidamente se fortaleció, al punto de llegar a tener en dos ocasiones la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, mientras avanzaba rumbo a Florida y descargaba fuertes precipitaciones en el norte de la península de Yucatán.

