Milton será el huracán “más destructivo” en azotar Florida en un siglo, advierten autoridades

Milton recuperó fuerza el martes y se convirtió en un ciclón de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora mientras avanza hacia el estado de Florida, según el centro de huracanes de Estados Unidos (NHC).

“Es probable que haya fluctuaciones en la intensidad mientras Milton se desplaza por el este del Golfo de México, pero se prevé que sea un importante y peligroso huracán cuando llegue a la costa centro-oeste de Florida el miércoles por la noche”, informó la agencia.

Ya afectada por el destructivo paso de Helene hace diez días, que dejó más de 234 muertos, “toda la península de Florida está bajo algún tipo de alerta o advertencia“, afirmó el martes el gobernador Ron DeSantis.

Biden dijo que Milton podría ser “la peor tormenta en Florida en un siglo” y llamó a los estadounidenses en zonas de riesgo a “evacuar ahora, ahora, ahora“.

I was just briefed by members of my team who are driving our preparations for Hurricane Milton and recovery efforts for Hurricane Helene.



I directed this group to do everything we can to save lives and help communities before, during, and after these extreme weather events. pic.twitter.com/SLW5Pubs9W — President Biden (@POTUS) October 8, 2024

“Es una cuestión de vida o muerte“, añadió el mandatario.

Las aerolíneas habilitaron vuelos adicionales partiendo desde Tampa, Orlando, Fort Myers y Sarasota, para aliviar el congestionamiento en las carreteras.

Milton puede ser “la peor” tormenta en azotar el área de Tampa en más de 100 años, según el NHC.

Hurricane Milton putting on an impressive lightning show as it swirls in the Gulf of Mexico.



Milton is once again an intensifying storm. pic.twitter.com/94NXPXeDTX — CIRA (@CIRA_CSU) October 8, 2024

El experto en huracanes Michael Lowry advirtió que en la zona de Tampa, de unos tres millones de habitantes, la marejada ciclónica de Milton “podría duplicar los niveles” registrados hace dos semanas por Helene, que provocó grandes inundaciones.

Se espera una gran área de marejada ciclónica destructiva, con las inundaciones más altas de 10 pies o mayores, a lo largo de una porción de la costa oeste y centro de la Península de Florida. Si está en el área de Aviso de Marejada Ciclónica, esta es una situación extremadamente… pic.twitter.com/bl08rd3oIS — National Weather Service (@NWS) October 8, 2024

“Si se quedan, morirán”

“Helene fue un llamado de atención. Esto es literalmente catastrófico“, dijo el lunes a CNN Jane Castor, alcaldesa de la ciudad de Tampa. “Puedo decir esto sin que sea exagerado: si eligen quedarse en una de las zonas de evacuación, morirán“.

This infrared imagery from @NOAA’s #GOESEast satellite shows how rapidly #HurricaneMilton intensified in the Gulf of Mexico over the last 48 hours.



The dark red, black and white shading shows the coldest cloud tops of Milton, which indicates intense convection around the center… pic.twitter.com/oq70pGJZYC — NOAA Satellites (@NOAASatellites) October 8, 2024

Se están distribuyendo generadores, alimentos, agua y lonas por toda Florida y muchos habitantes están protegiendo sus hogares o tienen planeado irse.

Milton pasó cerca de la península de Yucatán en México la noche del lunes, provocando intensas lluvias, fuertes vientos y oleaje, pero sin que se reportaran daños mayores.

La vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, pidió a los residentes de Florida que “se tomen en serio” a las autoridades locales.

“Floridanos, ustedes son gente tenaz que ha sufrido mucho, pero esto va a ser diferente“, advirtió Harris en la cadena ABC.

We flew over Hurricane Milton about 90 minutes ago. Here is the view out the Dragon Endeavour window. Expect lots of images from this window as this is where I’m sleeping while we wait to undock and return to Earth.



Timelapse coming in a separate post.



1/6400 sec, f8, ISO 500 pic.twitter.com/zkhJdTlag7 — Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 8, 2024

En una señal de la gravedad de la situación, Biden suspendió un viaje que tenía previsto a Alemania y Angola esta semana, informó el martes la Casa Blanca.

Filas en Tampa

El sureste de Estados Unidos todavía se recupera del paso del devastador huracán Helene.

Los servicios de emergencia siguen trabajando para ayudar a las numerosas víctimas.

En una escena frenética que se repetía en varios lugares de Florida, decenas de autos hacían fila en un gimnasio en Tampa para recoger sacos de arena con los que proteger sus hogares de las inundaciones que traerá Milton.

John Gómez, de 75 años, ignoró las recomendaciones y viajó desde Chicago para intentar salvar la casa que tiene en Florida.

“Creo que es mejor estar aquí en caso de que algo suceda“, dijo Gómez mientras esperaba en la fila.

Los científicos sostienen que el cambio climático probablemente juega un papel en la rápida intensificación de los huracanes, porque superficies oceánicas más cálidas liberan más vapor de agua, lo que les proporciona a las tormentas más energía y en consecuencia intensifica sus vientos.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) había previsto en mayo que la temporada de huracanes en el Atlántico Norte (de junio a noviembre) sería especialmente turbulenta este año debido a la temperatura de los océanos.

En plena campaña presidencial, el candidato republicano Donald Trump aprovechó la frustración real sobre la respuesta federal después de Helene y la ha alimentado con desinformación, al afirmar falsamente que el dinero federal para desastres había sido malversado y gastado en cambio en migrantes.

Su rival Harris lo tildó de “extraordinariamente irresponsable“.